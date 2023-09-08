北側灘地高程不足處已加高2公尺，大潮未再溢堤。（台南市水利局提供／程炳璋台南傳真）

台南北門雙春海岸線今年命運多舛，7月底遭杜蘇芮颱風掀浪衝破護堤剛修復，海葵颱風的風浪再攻破海岸北側堤防，這次破口更大，補了這洞，破了那洞，台南市政府7日請林業署築堤護坡先救急，將擇日召集中央單位現場會勘，找出整體性工法，根本解決海岸侵蝕問題。

台南市北門區雙春海岸7月底掀遭颱風暴潮襲擊，衝出約20公尺寬的破口，海水溢入附近的雙春遊憩園區，一度造成休園。

海葵侵台前夕，掌管沙洲的台南市水利局、管轄保安林地的林業署與保護海岸的第5河川局合作，不僅補起原破口並加固、養灘。預防海水再度倒灌，威脅海線養殖業者生計。

原以為海岸加固後萬無一失，未料海葵發威，這次突破原加固區海岸的北側，再造成40公尺寬破口。

台南市水利局表示，林業署在原破口處的防護工法其實有效，這次颱風過境未再造成損壞，北側攤地因高程不足，適逢颱風暴潮與天文大潮威力相加，水位抬升越堤，溢流入保安林地，但退潮後即退水，未如上次形成水道，林業署7日已完成土堤圍堵，滿潮也未再溢堤。

補了這洞、破了那洞，台南市水利局嘆大自然威力巨大，雙春近年因海水侵蝕，造成沙丘流失，海岸線嚴重退縮，將邀請中央部會到現場會勘，制定全面性的防護工法。並請第5河川局提報長期防護計畫，爭取經費，解決雙春害岸侵蝕問題。

雙春破口颱風大潮防護