包偉銘、老婆劉依純日前在「讓孝順成為一種習慣」孝親公益演唱會開唱。（翰森娛樂提供

包偉銘與老婆劉依純向來熱心公益，日前受邀至中國時報主辦「讓孝順成為一種習慣」孝親公益演唱會擔任壓軸演出。他們在台上大方曬恩愛，甜蜜對唱〈情人大叔〉，閃瞎全場，他最後更賣力唱跳夯曲，還學韓星般地熱情衝下台，和現場觀眾、志工們一一擊掌握手、合照，氣氛熱鬧。

包偉銘一連熱唱搖滾曲風〈星期六〉，開心和現場粉絲互動，只見他身手矯健地又唱又跳，十分靈活，興奮說：「看到現場的朋友都很開心，我自己也整個活躍了起來。」接著演唱經典歌曲〈跑跑跑〉時，鼓勵大家從椅子上站起來一同動一動，大批觀眾直誇，他體力維持相當好，整晚演出跑整場，他笑說：「其實很喘。」

2人當天看到台下坐著滿滿的觀眾，相當感動，包偉銘表示：「每一位都非常的熱情，讓我留下印象深刻及美好歡樂時光。」並笑稱，現場感覺就像在唱個人的演唱會。談到近況，包偉銘近來行程滿檔，將在24日、25日前往南投舉辦「魔幻與音樂饗宴關懷列車」活動，如今已進行到第94、95場，至於100場該如何舉辦？他透露，眾人正縝密規劃中，勢必會帶來不一樣的精彩演出。