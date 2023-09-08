英國查爾斯國王本週五（8）在他母親伊莉莎白二世女王逝世1周年發表了悼念詞。他在預先錄製演講中，讚揚了這位已故的君主，她也是英國歷史上任期最長的君主。

Today, on the solemn anniversary of the passing of Her Late Majesty Queen Elizabeth II, our thoughts are with His Majesty King Charles III and the whole Royal Family.



With the perspective of a year, the scale of Her Late Majesty's service only seems greater. Her devotion to the… pic.twitter.com/2WSLLihq13 — Rishi Sunak (@RishiSunak) September 8, 2023

據《路透社》8日報導，伊莉莎白二世是英國歷史上在位時間最長的君主，她於去年9月8日在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）去世，享年96歲，結束了長達70年的統治。查爾斯繼位成為英國和包括加拿大、澳洲和紐西蘭在內的其他14個國家的國王，他和妻子卡米拉將在蘇格蘭的皇家住所安靜地度過這一天。

他們不打算舉行慶祝登基的儀式，但將參加附近的克拉西教堂舉行私人的追悼祈禱，白金漢宮也公開了查爾斯所選擇的已故女王的肖像畫。

查爾斯在這一份悼念詞中表示：「在紀念女王過世1周年和我登基時，我們懷著誠摯的感情回首她的長壽、忠誠服務以及她對我們眾多人的重要意義。」

「我也深感感激，對於在這一年中大家對我和我的妻子所表現出的愛和支持，我們竭盡所能要為大家服務。」 後面這一句話也是伊莉莎白二世在統治期間一再重複的話語。