英國查爾斯國王本週五（8）在他母親伊莉莎白二世女王逝世1周年發表了悼念詞。他在預先錄製演講中，讚揚了這位已故的君主，她也是英國歷史上任期最長的君主。

據《路透社》8日報導，伊莉莎白二世是英國歷史上在位時間最長的君主，她於去年9月8日在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）去世，享年96歲，結束了長達70年的統治。查爾斯繼位成為英國和包括加拿大、澳洲和紐西蘭在內的其他14個國家的國王，他和妻子卡米拉將在蘇格蘭的皇家住所安靜地度過這一天。

他們不打算舉行慶祝登基的儀式，但將參加附近的克拉西教堂舉行私人的追悼祈禱，白金漢宮也公開了查爾斯所選擇的已故女王的肖像畫。

查爾斯在這一份悼念詞中表示：「在紀念女王過世1周年和我登基時，我們懷著誠摯的感情回首她的長壽、忠誠服務以及她對我們眾多人的重要意義。」

「我也深感感激，對於在這一年中大家對我和我的妻子所表現出的愛和支持，我們竭盡所能要為大家服務。」 後面這一句話也是伊莉莎白二世在統治期間一再重複的話語。

文章來源：King Charles thanks public for their love as he marks death of Queen Elizabeth
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