以女團「4 in Love」成員身分出道的39歲女星張棋惠，曾一度淡出演藝圈，之後在一些戲劇作品露面和活躍於綜藝，才漸漸成功讓大眾再記住她。張棋惠不久前推出音樂單曲又忙著跑行程，但她最近分享做健康檢查結果，竟有快20個肺結節，讓她感嘆「身體真的太重要了」。

張棋惠今（8日）在社群更新近況，透露自己在忙碌工作之餘，昨（7日）抽空做了身體健康檢查，領會身體的重要性絕不能輕忽；張棋惠特別提到，自己有家族肺癌遺傳，檢查結果也有快20個結節，讓她更加重視身體的重要性，也會繼續記錄身體健康變化。

許多藝人好友見到張棋惠身體狀況，紛紛留言替她打氣加油，「陪著妳」、「棋惠要好好顧好身體，保重」、「姊姊加油，戰勝他們」、「妳是女戰士」、「心疼妳，沒事沒事一定會好好的」；而不少粉絲也都很關心張棋惠，「好好照顧自己的身體不要太累了，記得定時回診檢查」、「真的身體健康太重要了，沒有健康的身體再多的金錢和名聲都沒有用」。

張棋惠在演藝圈出道超過23年，一路走來不簡單，所屬團體「4 in Love」成軍2年多就宣布解散，她還曾到酒吧駐唱，2008年、2010年還上歌唱比賽爭取發片機會；張棋惠直到近年活躍於電視節目和戲劇上，才越來越受到關注，敬業表現也讓她擄獲不少粉絲。