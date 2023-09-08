民進黨新北市立委參選人何博文深陷論文抄襲案，被藍營諷為「北海小抄人」，國民黨發言人楊智伃8日表示，已經正式將檢舉書正式送交給淡江大學，最慢4個月就會得到結果，她更指出，抄襲牽扯到「個人誠信、人品及道德問題」。淡江大學也確認收到檢具書，後續將依規定召開學輪會審查是否有抄襲情形。

楊智伃在臉書貼文寫道，已於8日下午將有關何博文抄襲的資料、證據、論文等正式向淡江大學提出檢舉。她說，即使和博文強調不會用學歷做任何作用，但是看板、公報上都有寫出他的學經歷，而碩士論文涉嫌抄襲，更是「個人誠信、人品、道德問題」。

楊智伃狠嗆，連自己論文都無法認真研究的人，怎麼讓人相信會在國會監督政府。她說，接下來3個月會有通知，最慢4個月會得到結果，希望淡江大學學倫會作出公正判斷，導正不良學術倫理風氣，還被抄襲的受害人公道。

淡江大學則回應表示，人力資源處已經確認收到相關資料，並將依照規定請相關系所、學院召開學倫會審議，最慢4個月結果就會出爐，並將發函給申請人。