新北市一名蘇姓男子（48歲）依靠撿拾回收為生，且已有2次偷竊前科，卻未料第三次行竊時卻膽大包天，竟將歪念動到新北地檢署的宿舍鐵門。新北地院近日審結，依竊盜罪合併判處蘇男5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，2021年6月17日，蘇男開車行經鶯歌區文化路一家旅館前，因見放置該處鋁梯（市價1500元）無人看管，趁四下無人將梯子偷走，並搬運至車上，得手後隨即駕車逃逸。同年7月，蘇男於樹林區俊英街處，又見兩支鐵管（市價4000元）無人看管，再度徒手予以竊取。

2022年4月28日，蘇男開車行經新北地方檢察署、職務宿舍前，見該處一扇鐵門無人看管（市價1萬元），趁周遭無人注意，竊取後並裝載車輛車頂，得手後隨即駕車逃逸。同日，蘇男再將該扇鐵門變賣給不知情的資源回收廠，從中獲利1400元。

新北土城警方獲報後，經調閱監視器畫面，循線將蘇男逮捕歸案，訊後全案依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北地院近日審結，依竊盜罪合併判處蘇男5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。