新竹市長高虹安近期風波不斷，先後遭民進黨市議員楊玲宜質疑搭豪車、住豪宅，高虹安今也透過市府回應，外界所傳的回建築是男友租屋處，她住在東區已落成15年的大樓社區；楊玲宜仍持續追問「男友是誰？為何要租？男友有白手套嫌疑？」民眾黨新竹市議員宋品瑩也直接翻出前市長林智堅８年共花648萬元公帑租房，每月平均房租7萬元，可租到超過新竹市東區標價超過4800萬的房子，「這算不算帝王級待遇？」

宋品瑩今在臉書指出，她去年跟高虹安跑選舉時，就知道高虹安住處並非回建築，只是不想因為沒有證據的謠言就揭露別人的隱私。民進的議員沒有舉證，僅用幾句惡意的臆測就要求高虹安市長揭露自己的住處，肆意妄為，毫無法治、人權、民主素養。如今證實完全是烏龍爆料，高市長被迫揭露自己與家人、朋友的隱私來自證清白，請問民主進步黨的議員們要不要道歉？

宋品瑩也直接揭露林智堅市長任內的租賃契約，104至111年總共648萬元，而在591上查詢，每月5萬左右即可以租到新竹市東區標價超過4800萬的房子。「請問林智堅前市長每月平均超過7萬元的房子，到底是什麼皇宮？按楊玲宜議員的標準，這算不算帝王級待遇？」

宋品瑩也質問，林智堅市長至少於110年9月就有自用住宅，為什麼還要浪費公帑去租豪宅？110年10月到111年9月，林智堅前市長在已經擁有自用住宅的前提下，為什麼還申請補助？如果是為了林前市長隱私，那民主進步黨的議員又憑什麼質問高市長住哪裡？

宋品瑩也加碼爆料，太陽花學運領袖陳為廷因認得林智堅、民進黨黨團總召柯建銘的座車，曾在臉書貼出兩人座車在體育館前違規停車，但照片中「林智堅市長的坐車明明是賓士，為什麼沒有在林智堅市長的財產申報上面？請問這台車是誰的？司機又是誰？是否為其他人或機關所饋贈或租借？用的又是誰的錢？」請林智堅前市長的愛將、子弟兵、前幕僚，楊玲宜議員、劉康彥議員回答。