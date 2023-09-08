中華男足今晚7時將在「台灣運彩國際男足積分邀請賽」對陣菲律賓，英籍教頭懷特（Gary White）排出全新鋒線，象牙海岸歸化前鋒安以恩與台灣、瑞典混血小將岳明鋒雙雙上演「藍翼軍團」處女秀，在4-2-2-2陣型中組成雙箭頭攻堅。
中華男足先發陣容如下：
1潘文傑（GK）；14陳昭安、6陳威全、11吳俊青（隊長）、2馮少祺；12温智豪、13林昌倫；20游家煌、10蔡立靖；8安以恩、21岳明峰
中華男足今晚7時將在「台灣運彩國際男足積分邀請賽」對陣菲律賓，英籍教頭懷特（Gary White）排出全新鋒線，象牙海岸歸化前鋒安以恩與台灣、瑞典混血小將岳明鋒雙雙上演「藍翼軍團」處女秀，在4-2-2-2陣型中組成雙箭頭攻堅。
中華男足先發陣容如下：
1潘文傑（GK）；14陳昭安、6陳威全、11吳俊青（隊長）、2馮少祺；12温智豪、13林昌倫；20游家煌、10蔡立靖；8安以恩、21岳明峰
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。