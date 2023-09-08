2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽-中華台北 VS 菲律賓

中華男足今晚7時將在「台灣運彩國際男足積分邀請賽」對陣菲律賓，英籍教頭懷特（Gary White）排出全新鋒線，象牙海岸歸化前鋒安以恩與台灣、瑞典混血小將岳明鋒雙雙上演「藍翼軍團」處女秀，在4-2-2-2陣型中組成雙箭頭攻堅。

中華男足先發陣容如下：

1潘文傑（GK）；14陳昭安、6陳威全、11吳俊青（隊長）、2馮少祺；12温智豪、13林昌倫；20游家煌、10蔡立靖；8安以恩、21岳明峰