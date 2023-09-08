英國印度裔首相蘇納克（Rishi Sunak）今天抵達新德里參加20國集團（G20）峰會，寫下歷史新頁，成為首位造訪印度的印裔英相。
法新社報導，蘇納克今天與印度籍妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murty）抵達新德里，這是他就任英國首相以來第一次造訪印度。
阿克莎塔．莫西是在印度出生及長大，她的父親是印度最富有的人之一。蘇納克踏上新德里機場紅毯時，有一群女性跳著舞蹈迎接。
英國首相府表示，蘇納克這次「歷史性」訪問將「有力地提醒人們，兩國間存在著活橋樑」。
英國印度裔首相蘇納克（Rishi Sunak）今天抵達新德里參加20國集團（G20）峰會，寫下歷史新頁，成為首位造訪印度的印裔英相。
法新社報導，蘇納克今天與印度籍妻子阿克莎塔．莫西（Akshata Murty）抵達新德里，這是他就任英國首相以來第一次造訪印度。
阿克莎塔．莫西是在印度出生及長大，她的父親是印度最富有的人之一。蘇納克踏上新德里機場紅毯時，有一群女性跳著舞蹈迎接。
英國首相府表示，蘇納克這次「歷史性」訪問將「有力地提醒人們，兩國間存在著活橋樑」。
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