上班時間應該認真地全力衝刺，還是能摸就摸、躺平領薪水呢？網友抱怨只要主管有上班，一名特定同事就會表現出很忙碌的樣子，但當主管休假時，該同事就會把手機拿出來從上班滑到下班，引起討論。

一名女網友近日在《Dcard》表示，主管有上班時，其中一位同事就會裝作很忙的樣子，但只要主管休假，該同事上班期間就會拿出手機一直滑到下班，還直接把聲音放出來，完全沒在怕。

女網友更透露，只要有電話時，該同事就會跑廁所，且有資料需要整理時也不管，都要等其他人去提醒才處理，讓她忍不住喊「原來薪水那麼好拿，我決定要跟同事看齊」。

沒想到其他人卻認為這樣很正常，紛紛說「本來就該這個樣子，工作那麼累幹嘛」、「嗨起來，大家一起偷薪水」、「薪水那麼少，能摸就摸」、「水啦，薪水強盜」、「我都直接拿公司電腦追劇打遊戲，薪水偷起來」、「+1，做得要死要活薪水還比同事少，扛責任都我們衝第一線，好不值得」、「本來就該這樣的，薪水那麼低是在跟我們說什麼薪水小偷」。

不過也有人說「如果是我同事，他可以完成自己的業務不影響到其他人，我是沒差拉」、「抱歉我今天也滑了七個小時，有時候把繁雜的工作想辦法用程式化或其他方法改善效率，就能省下很多時間」、「努力工作拿到的薪水是付出勞力得來的，偷雞摸狗得來的薪水才是賺來的」。