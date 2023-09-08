在臉書有16萬粉絲的紅豆妹（阿豆），因有收業配，其母親在桃園市刑警大隊人事室任職偵查佐，人事室上月底發函給銓敘部確認是否違反兼差等相關規定，目前還未獲得銓敘部回應。

2018年出生的紅豆妹外貌可愛，在網路圈了不少粉絲，每則貼文動輒數千人按讚，紅豆妹也有接部分業配，但因為臉書頁面由雙親擔任小編，其母親在桃園市刑大任職，警方表示，在8月底聽聞同仁在下班時間有經營社群平台播出其與女兒生活影片及照片，疑似有置入商業廣告及代言產品等情事，為顧及同仁權益及避免違反《公務員服務法》，即主動於8月31日以電子郵件將相關情節請示銓敘部函釋，是否有違反《公務員服務法》等相關法規，俟回覆後再依規定辦理。

據了解，公務員、警察兼差部分已有放寬，如可以跑外送等非常態、固定工作。但接業配疑似首例，銓敘部還在釐清。單位同事說，紅豆妹母親任職刑警已有多年，工作相當認真。