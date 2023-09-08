台北中山區大直街94巷工地，因地下室施工造成民宅下陷，北市法務局長連堂凱表示，北市已啟動台北市重大災害法律扶助機制，提供受害住戶法律諮詢。（本報資料照片）

北市中山區大直街94巷民宅昨晚因基泰建設施工，造成建築物下陷，北市法務局長連堂凱表示，北市已啟動台北市重大災害法律扶助機制，提供受害住戶法律諮詢，後續如獲受害住戶同意，將由律師團協助向基泰建設訴請損害賠償等相關法律程序，委任律師費用由北市府補助。

法務局指出，北市府建管處會積極協助受害住戶依「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」規定申請損鄰事件爭議處理，本案曾有17位住戶申請損鄰事件爭議處理，但當時鑑定時基泰建設及其監造方及承造人之專業工程人員簽證認為無危害鄰房公共安全及非屬施工損害可繼續施工，都發局不予列管，後續經釐清如相關公務人員在實際執行職務有疏失，民眾得依國家賠償法相關規定請求賠償。

連堂凱表示，今已啟動台北市重大災害法律扶助機制，正召集成立律師團，提供受害住戶法律諮詢，並協助向法院聲請財產保全程序，後續如獲受害住戶同意，將由律師團協助向基泰建設訴請損害賠償等相關法律程序事宜，相關委任律師費用由北市府補助。

法務局也說，據了解，該建築工地為基泰大直建案，總戶數33戶已銷售31戶，履約擔保方式為價金信託，由台灣銀行承作設立專款專用帳戶，按信託契約約定辦理工程款交付、繳納各項稅費等資金控管事宜，倘未來未依約完工或交屋，由消費者取得受益權。

法務局表示，臨近的聖得福建設公司「躍大直」建案，已銷售35戶，由合作金庫承作價金信託履約擔保，至於基泰建設公司於本市是否尚有其他未完工交屋建案，正在進行清查確認，將持續關注，積極保障消費者權益。