桃園市建管處邀集相關公會針對桃園新制進行重點說明及交流。（桃園市建管處提供／陳夢茹桃園傳真）

近期因竹北天坑案、大直民宅倒塌，引起民眾人心惶惶，桃園市自8月起施行多項強化工地施工管理新制，包含施工計畫委外審查、深開挖工地委外巡檢及完備施工損鄰作業流程，確保公共安全並保障民眾權益。

3項新制各別的重點為，只要是開挖2層以上，計畫都必須送外審，由結構技師、建築師、土木技師等公會審查；建管處將不定期巡檢各工地，過程皆會由專業技師陪同；一旦民眾反映疑似鄰損，主管機關將會同專業技師鑑定。

建管處處長莊敬權指出，深開挖過程屬於變數多、風險高的階段，稍有不慎就可能釀成重大生命財產損失，為了加強工地安全，今年陸續完成「建築工地深開挖巡檢制度」、「施工計畫外審機制」、「損鄰鑑定手冊」等規定並於8月上路。

莊敬權說，盼藉由委託第3方專業公會的力量，提高建築工地深開挖階段施工安全，而建管處在受理施工損鄰申訴時，也會邀請專業公會併同現勘，藉由第3方公正單位專業評估說明，讓受損戶充分瞭解自身建物的安全。

莊敬權表示，新制已於今年8月正式上路，但因應昨天台北發生重大工地災害，今天再度特別邀集桃園市建築師公會、土木技師、結構技師公會及台灣省土木技師公會就桃園新制進行重點說明，包含審查施工計畫時應就施工災害預防與應變部分加強檢視、深開挖巡檢重點項目等。

莊敬權強調，新制實施對象為開挖深度超過地下2層的建築工地，並於9月起委託專業公會派員展開巡檢作業，檢查內容包括開挖面、支撐及擋土系統等，確保防護措施發揮功能，以減少公安意外風險，維護市民生命財產安全。近期也會規畫建築工地深開挖巡檢示範觀摩，藉此讓公會與業界實務經驗交流，確保桃園工地品質提升。