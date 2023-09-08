嘉義縣今又增2例登革熱本土確診案，分別為日前通報快篩陽性的42歲女性，及梅山鄉45歲男性果農，相關環境場域已完成清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今又增2例登革熱本土確診案，分別為日前通報快篩陽性的42歲女性，及梅山鄉45歲男性果農，相關環境場域已完成清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今又增2例登革熱本土確診案，分別為日前通報快篩陽性的42歲女性，及梅山鄉45歲男性果農，另昨又通報竹崎鄉72歲筍農NS1陽性，血清已送中央待判定中，所幸目前筍農7名接觸快篩都是陰性，而至目前為止，全縣縣累計本土確診已達13例。

衛生局表示，今新增的第12例為4日通報研判確診個案，42歲女性位於雲林縣古坑娘家的親人都已確診，至於第13例為梅山鄉大南村果農，果農在梅山自家及竹崎鄉皆有種植農地，現全縣累計13例，分別為梅山鄉5例、竹崎鄉4例、大林鎮2例、太保及民雄鄉各1例。

衛生局昨也召開衛生局、所第一線同仁登革熱防治檢討會，衛生局長趙紋華督促18鄉鎮市衛生所嚴陣以待，應依山海區特性不同研擬因應措施，尤其山區多為樹、竹林、樹、竹洞、輪胎、空地、空屋等，至於海區可能孳生源為蚵殼、農田、地等，應事先未雨綢繆。

會中也由各鄉鎮市防疫人員經驗分享，針對登革熱防治前、中、後的缺失提醒同仁避免再犯，為使防治工作順利運作，另組成登革熱防治機動輔導員大隊，未來將視疫情通報狀況全縣調度輔導。

今衛生局也與大林鎮、民雄鄉公所等單位凝聚共識，將加強針對權管場域及高風險點查核衛教，趙紋華再次呼籲，防堵病媒蚊從環境做起，同時也必須強化感染後的敏感度，不論是醫療院所、醫護或病人本身，加強TOCC問診、善用NS1快篩快速診斷，及早發現才能降低疾病隱藏期，爭取黃金介入時機。