台中市大里工業區汙水處理廠處理廢液，臭味遠飄2公里，廠方將5噸廢水封存不再處理。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里工業區汙水處理廠處理廢液臭味遠飄2公里民眾難忍，台中市議員張芬郁8日要求廠方立刻停止處理，廠方將5噸廢水封存不再處理，並加裝噴灑除臭劑至異味完全消除；廠方表示，未來收受外水會納入異味考量。

大里工業區汙水廠自上月21日起分4批收受外縣市藥廠廢液共80噸，未料處理過程竟飄出濃厚似「榴槤味」，令附近民眾難忍，紛紛向民代、1999專線陳情。環保局日前派員稽查，以手持異味檢測儀初步檢測，相關數值尚無異常，並指出味道約10天可消除，人員將持續巡查檢測，同時發文通知工業區服務中心加強管理及確實依規操作防範。

張芬郁8日上午和環保局前往汙水廠，現場仍一陣一陣飄散出異味，不過濃度較日前減輕許多。雖然大約再10天廠方即可全部處理完成，但她認為不該再讓市民聞臭10天，要求立即停止處理這批廢液。

廠方表示，該廢液是藥廠製造防曬油後產生，處理前不知會產生如此嚴重異味，從4日起已未再收受該公司廢水，目前未處理的廢水大約5噸，將單獨封存不再處理。至於廠內殘餘的異味，廠方將緊急裝設24小時灑水器在處理廠周界噴灑除臭劑，在池內加入粉狀活性碳，於中和池及混合池舖設帆布，並定時派人工在廠區噴灑生物除臭劑。

廠方也表示，自8日開始安排檢測公司到廠區做周界異味檢測，每周檢測1次連續檢測至少1個月，至異味完全解除。由於大里工業區汙水廠90％處理工業區廢水，有餘裕量能收受外水，未來對於外水的允收標準除了水質之外，也會將異味納入，避免類似爭議事件再發生。