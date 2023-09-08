台北市中山區大直街巷內多棟大樓在7日晚間傾斜，更有一棟民宅的1樓瞬間變成地下室，警消初步了解原因疑和大樓附近建案施工有關。民進黨立委高嘉瑜昨晚指出，基泰建設曾為利益找黑衣人強拆民眾私有地的合法圍籬，今日也再爆料，有民眾反映基泰建設找黑衣人圍事逼都更，還開車堵門、挖斷瓦斯管線。

高嘉瑜今在臉書發文指出，有民眾向她爆料，基泰建設找黑衣人圍事逼都更，還開車堵門、挖斷瓦斯管線。民眾指出，基泰建設為談都更，竟在住戶仍對契約內容有疑義的情況下，就逼其簽都更同意書，且自始至終只派一位自稱代表基泰建設的徐先生與住戶洽談。

高嘉瑜說，若住戶不同意，自稱代表基泰建設的徐男就會傳簡訊威脅稱：「我是為你們好勸你們快同意、你們瓦斯管線已通到他人土地地下、涉刑事竊佔住戶沒準備300萬就別想解決！」，縱使之後竊佔罪已經檢察官不起訴處分確定，仍繼續謊稱各戶皆同意都更，再不同意就會有人採取行動。

高嘉瑜指出，本以為僅止於訊息威脅的內容，基泰卻在近期付諸實行，「不僅委託黑衣人寄存證信函威脅，更開車堵家門口、挖穿瓦斯管線、甚至用水泥封堵汙水管線，讓不同意都更的住戶每天都生活在恐懼之中！」

高嘉瑜也痛批，這也證明基泰找「黑衣人喬事」欺壓民眾早就是慣用伎倆，從2015年她還是議員時，基泰建設就為了能讓基地建照前後臨路擴大利益，找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬。這種惡質建商，慣性找黑衣人喬事的手法，早已惡名昭彰，若非北市府長期包庇縱容、若非政商關係良好、朝中有人，基泰建設敢這麼明目張膽、膽大妄為、無法無天嗎？