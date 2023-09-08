台北萬華龍山寺聲名遠播，吸引不少國內外觀光客前來，而當地存在已久的「站壁文化」，未隨時代變化而消失，反更為根深柢固，流鶯在周圍暗巷、騎樓下流竄。《中時新聞網》記者7日下午3點左右，直擊艋舺公園廣場、數名流鶯當眾拉客亂象。另外，有名老司機背著老婆到此尋歡，他大方分享和流鶯「歡愉過程」全說了。
記者實際前往艋舺公園，發現龍山寺對面廣場、捷運站出口附近，出現不少年過40歲以上，各個濃妝豔抹，穿著短裙、低胸的熟齡姐姐們，樹陰下一字排開，等待客人上門。此外，記者還直擊，疑兩名為一組的幹部女子，其中一名從隨身袋子抓一把保險套給流鶯補給，且遠處還有名充滿江湖味的男子在監控圍事。
一群外籍攬客女子，鶯鶯燕燕地在路邊搔首弄姿，看見落單中年男子，毫無避諱主動熱情搭訕，和尋芳客眼神、「特殊手勢」交流，雙方達成協議後，就會一前一後，前往附近小房間進行交易。
有名年約70歲的尋芳客，他絲毫不避諱地向記者透露，「沒事來這逛逛，自己喜歡找大胸部、氣質好一點的，越南、大陸籍女子都可以，每月會來4次左右。」至於如何費？他則說，「這裡(龍山寺)小姐每次1200至1300元，一千塊或以下則是較老的」。
進入房間後，尋芳客說，「她(流鶯)進去會先洗澡、邊做撫摸動作，之後就開始做那個動作了，結束後，出來洗個澡，整個流程就OK了！」基本上，萬華附近的消費時間是20分鐘，老翁小小聲說，「但這裡比較沒有，可以讓你舒服；鑽石大樓那就是20分鐘，但現在年紀大了，時間太趕沒辦法」。對於來這尋找刺激感，他坦言，「當然不能讓她(老婆)知道，不過來這裡的男生，大部分百分之八十都會做啦！」
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