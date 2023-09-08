多位長者與家屬一同烤蕃薯，除了透過活動提升對人群的參與感，也透過動手做延緩失智。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

實際參與活動的長者從在據點看照片懷舊，到實際至地瓜園觸摸地瓜等，勾起年輕的種種回憶，內心充滿感動。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市衛生局長張賢政（右）表示，鼓勵失智長輩走出家門，或是前往失智據點參加活動，都是促進失智長者社交力及專注力的方法，可達到延緩失智退化的目的。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市的失智社區服務據點「基智憶起玩學堂」於8日由基隆市衛生局長張賢政帶領200名失智據點長者及家屬前往地瓜園，體驗挖地瓜及窯烤的樂趣，透過接觸大自然的手動式學習，不僅提升失智症長者社會參與能力，讓家屬舒緩照顧壓力，並增進帶失智長者出門之信心。

當天多台遊覽車從基隆9處失智據點出發，為年度校外教學日揭開序幕，200名長者及家屬齊聚地瓜園，其中80歲以上的長者高達42位，長者得知要去挖地瓜都非常的期待，對於高齡86歲的阿美阿嬤來說，更如同回到她少女時期的生活，務農是最她熟悉的記憶，從在據點看照片懷舊到實際至地瓜園觸摸，勾起年輕的種種回憶，內心充滿感動。

張賢政表示，帶失智長者出遠門是個大挑戰，透過事前模擬及溝通，鼓勵家屬一同參與同樂時，也讓家屬知道失智者出遊是挑戰但不艱難，這些努力都會回饋到親子互動的良性循環。而鼓勵失智長輩走出家門，外出走走或是前往失智據點參加活動，都是促進失智長者社交力及專注力的方法，達到延緩失智退化的目的，期待大家攜手一同關懷失智長者。

衛生局指出，今年度安排懷舊窯烤及園藝挖地瓜活動，讓參與的失智長者打開回憶的開關，熟練的窯烤動作及滔滔不絕的分享過往故事，讓參與成員都聽得津津有味。而現場基隆市社區營養推廣中心帶來的「挖挖GOOD早味」活動，透過簡單的活動帶領長者及家屬輕鬆學營養，增加了活動樂趣性，現場歡聲笑語其樂融融。

身兼基隆市高齡社會暨婦幼關懷協會理事長的市議員許睿慈表示，失智照顧中，也經常利用「懷舊輔療」對失智長者閃爍的記憶給予刺激，進而降低失智長者的激躁情緒、提升與他人的互動及溝通能力。

許表示，像是本次的烤地瓜活動，就是「園藝治療」的一種，透過視覺、嗅覺與觸覺，激發長者記憶與思考歷程，喚醒長者對外在環境的覺察，對創造成就感和放鬆心靈也相當有幫助。