桃園新永和市場近期有不明臭味，攤商、顧客苦不堪言，民代接獲陳情會勘，桃園市經濟發展局研判是室內垃圾儲存場因天氣太熱，導致魚、肉等廢棄物發臭，未來將施作冷調設備，此外水溝也會加強流速，避免淤塞。

桃園市議員黃瓊慧表示，8月中接到新永和市場攤商陳情，指市場內有腐敗肉味，不曉得哪裡出問題，原本擔心是水溝沒通，有派員加強清掃水溝，當時也有發現一些血肉屑屑。她也說，因為洩水坡度較緩慢，有些屑屑會卡在水溝，攤商都要跟洗車業者借強力水槍。

黃瓊慧又說，除了水溝，垃圾場也懷疑是臭味來源。她提到，自己到現場去聞，味道真的很臭，想到攤商要在臭氣沖天下工作，也相當不忍，希望經發局趕快改善。

經發局市場科科長廖振宏表示，研判臭味來源是室內垃圾儲存場，他解釋，新永和市場約3、400攤，不乏賣魚、賣肉攤商，而今年夏天特別熱，而周日沒有收垃圾，若內臟等肉類廢棄物放在垃圾場，周一就會有濃厚味道。

廖振宏也說，有時候水溝會堵塞，不過有委外廠商定期清理、消毒。他也說，因為新永和市場面積大，兩端距離80米，當初為了排水，在中間設置排水主幹道，兩側排水長達40米，因此洩水坡度僅有1％，未來會設法提高排水流速，避免油汙、殘渣卡在水溝散發異味。