針對「師大數學哥」仇警論，台南市警二分局副分局長李宗憲表示將依照妨害公務、妨礙名譽嚴辦。（程炳璋攝）

台南殺警奪槍案2警（凃明誠、曹瑞傑）殉職震驚社會，臉書暱稱「師大數學哥」吳姓男大生卻於網路發佈仇警言論，掀起社會撻伐。今年8月，吳男於父母陪同下到案，吳男辯稱其舉乃為抒發情緒、批評時事；後警方依公然侮辱、妨害名譽等罪嫌送辦。新北檢偵近日經辦，最終做出不起訴處分，二警家屬表示不服，將提再議。

回顧本案，「師大數學哥」吳姓男子（22歲）臉書經常發出反社會言論。台南殺警奪槍案發生之後，他曾發出數篇批評警察文章，其中一篇內文提及：「不過死了兩個警察，有什麼好難過？」、「平常不積陰德，被砍死活該」、「台灣9成警察都是垃圾廢物」、「拿納稅錢養一堆敗類警察，不如給警犬買狗飼料」。

事後，吳姓男大生迫於輿論壓力最終刪文，卻仍再發佈其他仇警文章，對於網友留言謾罵，他甚至反駁「告也告不成」。

新北地檢署經偵辦，最終做出不起訴處分，二警家屬昨（7）日接獲不起訴書，皆一致對結果表達不滿，並表示將委由告訴代理人律師於期限內提出再議。

另，「師大數學哥」仇警論事前曾一度引發台南市基層員警憤怒，紛紛私下大罵：「又是一個小屁孩」、「把他跟殺警嫌犯關在一起，看會怎樣」、「每個人都要為自己言論負責」。