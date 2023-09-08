針對超思進口逾8000萬顆巴西雞蛋爭議，農業部公開與超思合約明細；總統蔡英文7日在非洲史瓦帝尼舉行媒體茶敘時回應，「相信過程都可攤在陽光下，也都禁得起檢驗」。前立委郭正亮忍不住表示，蔡英文的論文有公開嗎？沒有啊。

郭正亮今(8日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蔡總統可能忘記了，可能過去沒曝光，主要原因是因為沒有公開。蔡英文的論文有公開嗎？沒有啊。去年小吃店進口快篩，時任衛福部長的陳時中也說合約不能公開，不是說要庫存幾十年嗎？就是因為沒有公開才沒事。

郭正亮接著指出，農業部長陳吉仲不知道怎回事，就真的有把握地把合約給公開了，然後我們就知道，竟然有這麼離譜的農業部。農業部次長陳駿季還幫他辯護，這就叫「豬隊友」，稱因為外交困難，台灣大部分都沒有邦交；郭正亮不禁反問，是不是我們以後對外採購都要加8％的手續費，簡直就是「豬隊友」。

郭正亮表示，這件事情查下去，到最後民進黨立委莊瑞雄也不講話，現在越來越多人不想講話，台北市議員王世堅比較有良心，說這太怪了。