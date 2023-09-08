蘆竹區特用作物產銷班建立「蘆峰烏龍茶」系列行銷國際，獲得全國優良農業產銷班殊榮。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

112年全國十大績優農業產銷班得獎名單出爐，桃園市新屋區蔬菜產銷班第15班、蘆竹區特用作物產銷班從全國總決選脫穎而出，分別榮獲全國十大績優農業產銷班與全國優良農業產銷班的肯定。

農業局輔導科長洪彩燕表示，農業部為加強輔導農業銷班組織企業化、資訊化及制度化，激勵發揮創新經營模式，有效提升農業競爭力，為此舉辦「全國十大績優農業產銷班」評選活動，每2年辦理1次，從全國鄉鎮區、縣市逐級評選，再經各區農業改良場複評，代表參加全國總決選。

洪彩燕說，新屋區蔬菜產銷班第15班以網室栽培有機蔬菜為主，是桃園市面積最大的有機蔬菜班，致力推動有機普及化，產品供應至學校營養午餐及各大零售通路，如全聯、家樂福、好市多等。班員互相分享有機耕種、管理等經驗，建置優質有機蔬菜生產基地為經營典範，應用雲端系統打造數位農場系統，促進生產數位化，並培育青年農民，這次榮獲全國十大績優農業產銷班。

蘆竹區特用作物產銷班則獲得全國優良農業產銷班殊榮，洪彩燕指出，該班班員曾獲得產銷履歷達人、五星衛生安全製茶廠、亮點茶莊、金牌好禮等多項獎項，致力提升生產技術及製作高品質的茶葉，讓消費者買的安心、喝的放心，更建立「蘆峰烏龍茶」系列行銷國際。近年還與坑子溪休閒農業區合作，推動食農教育等課程，透過4性體驗，包括儀式性、故事性、時間性和藝術性，讓民眾體驗茶葉文化。

洪彩燕還說，市府將持續輔導產銷班企業化經營管理，並運用智慧科技導入省工栽培管理，拓展多元通路，發展休閒觀光與食農教育，這次獲獎的產銷班更是展現桃園農業的堅強實力。