國民美食變身唰嘴零食，以後半夜肚子餓不再怕吃不到滷肉飯。(乖乖提供／李侑珊台北傳真)

吃完飯再來「嗑一包」冬瓜茶，冬瓜香氣包裹米香甜蜜上心頭。(乖乖提供／李侑珊台北傳真)

提到台式經典美味，許多台灣人第一印象就會想到滷肉飯，吃完再來一杯必備飲品冬瓜茶，解膩又甜蜜。國民零食-乖乖秉持著推廣台灣靈魂好滋味，推出24小時為您開門的「乖乖食堂」，將道地美味暖心上菜，首波新口味「滷肉飯米菓」、「冬瓜茶米菓」，經典組合涮嘴入口，讓人一口接一口停不下來，無論何時何地都可以享用最正台味，乖乖食堂在9／8搶先於全聯正式開張！即日起至9月21日購買可享第二件５折，主餐搭配飲料入手恰恰好。

台灣特殊的歷史背景，帶來了各國匯集而成的飲食精華，號稱美食王國的台灣，美食小吃不僅代表著在地文化，也成為大家心中的慰藉，滷肉飯、臭豆腐、手搖飲等除了在地人愛吃，更是所有觀光客指定必嚐美食，為了讓大家更無拘無束的享用美食，也不用擔心想吃的時候餐廳都打烊了，「乖乖食堂」聽到大家的心聲，為吃貨們正式開門啦！

最具台味代表的國民美食-滷肉飯，乖乖食堂開業可不能少了這經典，「滷肉飯米菓」復刻出滷肉飯的精髓肉汁，開袋彷彿好菜上桌，濃郁的滷汁鹹香和油蔥香氣，搭配著酥脆台灣優質好米的餅體，且沿襲著乖乖不油炸、不含防腐劑的堅持，滷肉原味香氣更能完美展現，咬下去都覺得肥瘦半參的滷肉吃進嘴裡，絕對讓你食指大動。

無論男女老少飯後最佳搭配飲料之一的冬瓜茶，乖乖食堂「冬瓜茶米菓」首次讓你嗑起冬瓜茶，聞起來就有一股冬瓜蜜甜香氣，就像真的正在喝冬瓜茶，但又伴隨爽脆外層的細緻口感，除了甜還吃得到100％台灣嚴選好米製成的獨特米香，真的會一口接一口停不下來！之後不論臨時嘴饞、半夜追劇或好友聚會，到「乖乖食堂」點餐，隨手來一包想吃就吃，不用怕買不到。