「潘班長」以LINE訂購月餅的文字內容，收據抬頭寫「大林精北基地（陸軍第58指揮部砲二連）」，更附上軍職證明文件等。（取自業者臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

「潘班長」以LINE訂購月餅的文字內容，收據抬頭寫「大林精北基地（陸軍第58指揮部砲二連）」，更附上軍職證明文件等。（取自業者臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市老字號餅店疑遭人冒用「潘班長」名義訂購80盒月餅結果棄單。（取自「嘉義綠豆大小事」臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市老字號金榮美喜餅店，遭人以「潘班長」名義下訂80盒月餅，出貨在即卻遭「潘班長」棄單，經餅店友人在臉書社團分享此事，熱心網友紛紛用新台幣下架老闆趕了一天一夜做出來的月餅，至晚間賣了一大半，而遇到詐騙的老闆也在臉書訴苦農曆7月還沒過就遇上詐騙、普渡公怎麼不把詐騙的收一收？

今老闆友人在「嘉義綠豆大小事」貼文，指朋友的月餅店收到訂單今原本要出貨，買家要店家代購10幾萬的東西，店家無法，買家就取消訂單，80盒月餅需要大家幫忙，每盒月餅減價100元售出，引來網友熱情留言訂購，還有人留言「被棄單真的很傷心」、「這個有點誇張」，更有網友表示「盜用資料的同個人已經好幾個受害者報案」。

而業者也在臉書貼出「潘班長」以LINE訂購月餅的文字內容，收據抬頭寫「大林精北基地（陸軍第58指揮部砲二連）」，更附上軍職證明文件等，讓業者信以為真，正高興中秋禮盒接了第1筆訂單，結果趕了一天一夜準備出貨，竟遭到詐騙集團，業者氣到說7月的好兄弟還比較可愛，我都消瘦落肉了還來詐？