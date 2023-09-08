腸病毒疫情持續流行，尤其開學後孩童感染風險相對增高，民眾搶打疫苗。台中市政府8日公布將針對低收、中低收3歲以下幼兒腸病毒疫苗接種，依當年度財政情形納入後續衛生政策接種規畫，呼籲中央研議將腸病毒疫苗納入公費接種可行性。

依據疾病管制署腸病毒門急診就診人次監測，台中市第33周至35周（8月13日至9月2日）門診就診人次分別為1813人次、1987以及1976人次，有上升趨勢；而依據國內歷年監測資料顯示，幼童為感染併發重症及死亡的高危險群體，重症致死率約1.3％至33.3％。

台中市政府8日公布，將針對低收、中低收3歲以下幼兒腸病毒疫苗接種，依當年度財政情形納入後續衛生政策接種規畫，呼籲中央研議將腸病毒疫苗納入公費接種可行性。

衛生局表示，引起腸病毒感染併發重症之型別以腸病毒71型為主，腸病毒的傳染力極強，國內目前有高端及安特羅等2家廠商於今年8月初上市腸病毒71型疫苗，提供2個月至6歲以下幼童自費接種，每劑單價約4000至4300元，依疫苗廠牌之仿單，照接種年齡每人要接種2至3劑。

衛生局長曾梓展表示，目前腸病毒疫情仍升溫中，請家長提高警覺，落實正確勤洗手，並加強生活環境的衛生清潔及通風，降低腸病毒感染的機會，如家中幼兒出現發燒、手足口病或疱疹性咽峽炎等疑似腸病毒症狀，應盡速就醫。