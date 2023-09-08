大直基泰建設建案7日晚間發生工安事件，不僅工地已經塌陷，就連隔壁棟40年民宅也直接陷落。台北市長蔣萬安於8日下午4時許再度前往現場勘查，而在會後接受訪問時，蔣萬安也對基泰建設與福益營造撂下狠話，表示「該負的責任給我全部負起，沒有負責任之前，休想在台北市再動任何一個建案！」而國民黨立委王鴻薇8日就表示，「台北市政府非常堅定立場也非常清楚，針對住戶相關的安置還有相關衍伸費用，也強力要求建商一定負起一切的責任，都發局也已經委託四大公會在下週一開始即刻進行全面清查，更即刻提出假扣押以及相關保全程序」，引發討論。

王鴻薇8日在臉書上PO出一篇「台北市府立即啟動防止基泰建設脫產，台北市基泰建設全面停工」的文章表示，「針對今天早上我提出針對基泰建設造成大直街94巷房屋災損相關處理要求，萬安市長團隊第一時間已經採納我的建議進行處置，一定會以民眾最大權益為優先」。

王鴻薇更點出目前確定的進度，「台北市基泰建設全面停工」，台北市政府非常堅定立場也非常清楚，就是嚴查重罰；第二，基泰建設以及福益營造，在台北市全市所有的施工工地，已經要求都發局全面停工；第三，上午也請勞動局針對基泰建設以及福益營造在台北市全市所有施工工地進行勞檢，上午已完成全面的公安檢查；第四，針對住戶相關的安置還有相關衍伸費用，也強力要求建商一定負起一切的責任，都發局也已經委託四大公會在下週一開始即刻進行全面清查。

再來是「針對受災民眾對建商代位求償及預防建商脫產」，根據台北市政府重大災害事故法律諮詢作業要點，法務局已經籌組律師團，今天就會召集住戶召開法律諮詢的說明會。同時，住戶也反應後續相關求償問題，也會請律師搜集住戶各方的意見。現在已經在整理相關文件，「即刻提出假扣押以及相關保全程序，相關的律師費用台北市政府法務局也會編列預算補助，全額支持」，一定保障相關民眾權益。

最後是「針對後續受災民眾安排」，昨天開始市府，相關單位到場救援，調度水車灌漿車，持續針對坍陷處灌漿，共預防性撤離197戶、369名住戶分別入住到9間旅館，台北市社會局也對住戶發放6千元慰問金進行慰問，市府也保證建商需對安置戶的住宿及相關衍伸費用負起全責。

王鴻薇最後也強調，「目前已經有不少受災民眾跟我和服務團隊聯繫，讓我與市府持續溝通，團隊目前也對此成立專案小組，提供包括法律服務與跟市府溝通的管道，請各位放心」。