愛馬仕旗下擁有4百多年傳統工藝歷史的法國頂級水晶品牌Saint Louis(聖路易)，繼繼葡萄酒和調酒系列，推出了全新品茗系列，包括兩套各以亞洲和歐洲茶道為靈感的Apollo茶具系列，以及備有專為咖啡愛好者而設計的義式濃縮咖啡杯。新系列將於9月15日推出。

Saint Louis 水晶 Apollo 茶具系列，西式茶壺禮盒，3萬5800元。（Saint Louis提供／古明弘台北傳真）

Saint Louis(聖路易)水晶在與茶藝品鑒師Lydia Gautier的合作下，完美融合瓷器與水晶，Apollo茶具結合了細膩精緻而不透明的瓷器，以及晶瑩剔透的水晶，這兩種珍貴的材質均具有隔熱的特點，可長時間為飲品保溫。

Saint Louis 水晶 Apollo 茶具系列，中式茶壺禮盒，3萬6600。（Saint Louis提供／古明弘台北傳真）

水晶為品茗帶來了寶貴而實用的視覺效果。晶瑩剔透的水晶品茗杯和其威尼斯豎紋的杯身設計凸顯了茶湯的色澤，能帶出茶的光澤，更顯透亮。瓷器是最珍貴的陶瓷，與水晶一樣，它是在極高溫度下燒製而成的礦物混合物，它的孔隙率非常低，可以在不改變香氣的情況下注入最濃郁的茶香，在飲用不同的茶湯時，也不會殘留茶味。

Saint Louis Apollo系列西式茶壺、濃茶品茗杯和碟盤。（Saint Louis提供／古明弘台北傳真）

西式茶具組包含兩款品茗杯，「淡茶品茗杯」杯口較高而窄，將杯子靠近鼻子聚集香氣，可捕捉綠茶、白茶或花草茶易逝的香氣；「濃茶品茗杯」杯口較短而寬。可散發紅茶、烘焙茶或博士茶的芳香，讓這些香氣在鼻腔和口腔中綻放。西式茶具組還包括一個西式茶壺、糖罐、奶壺、和放茶壺或點心用的碟盤。

Saint Louis Apollo系列西式茶壺、淡茶品茗杯。（Saint Louis提供／古明弘台北傳真）

中式茶具組是專為沖泡特濃佳茗而設。在這品茶儀式中，茶葉在中式茶壺中多次反覆沖泡後，可在容量為50 ml的功夫茶品茗杯中品嘗醇厚茶湯。中式茶壺的設計適用於放進約5克茶葉，再注入約 150 ml 熱水沖泡。將壺中茗茶倒入公道杯靜待約1分鐘後,再將之倒進功夫茶品茗杯作仔細品嘗。茶色與味道會隨經過沖泡次數而變化，可沖泡至茗茶無味為止。

Saint Louis Apollo系列中式茶壺和功夫茶品茗杯。（Saint Louis提供／古明弘台北傳真）

義式濃縮咖啡杯適用於咖啡愛好者，而Apollo茶具系列中的淡茶品茗杯和濃茶品茗杯也可用於品嚐雙份濃縮咖啡、美式咖啡、拿鐵、卡布奇諾等飲品。