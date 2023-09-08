隨著台灣進入高齡化社會，長照服務與護理荒問題也受矚目。國立暨南國際大學8日上午舉行「護理暨健康福祉學院」揭牌典禮，宣布該校將以產學合作模式」與埔里基督教醫院合作，共同培育護理與長照人才為南投縣民服務。

暨大護理學系系主任吳立真指出，為了提供學生身歷其境模擬臨床專業的技術操作，護理學系特別建置最新的科技化臨床技能中心，其中更引進高階仿真智能AI病患，不但每個關節都可以完全銜接，治療時還可模擬真實患者身體擺位，讓學生可以在治療擬真人情況下學習。

此外，吳立真也表示，護理系還設有高科技VR虛擬實境設備，讓學生在無風險的環境中了解複雜的病例，確保在實際工作環境中做出最好的處置，透過高科技的輔助教學，讓學生習得優秀的照護技術，未來提供病患與高齡者更專業的醫療與照護服務。

暨大校長武東星在揭牌典禮致詞中指出，今天揭牌的暨大護理暨健康福祉學院目前已設置有護理學系、護理學系原民專班兩個護理專業系所，後續也將依地區照護人才需求，持續申請設立「高齡健康與長期照顧管理學士學位學程原住民專班」，以及「科技與健康福祉碩士在職專班學位學程」，希望提前培訓專業人才，因應高齡化與少子化社會對長照與護理人力的需求。

埔里基督教醫院董事長趙文崇則表示，暨大與埔里基督教醫院透過產學合作，未來將與日本、韓國以及挪威等國家醫院、研究機構以及大學，進行學術交流，吸收國外經驗與知識，建構偏鄉健康照護與長期照顧的人才培育體系，希望有效解決偏鄉照護人力不足的困境。