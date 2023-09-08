隨著體育署8日公布杭州亞運最新選手名單，陳盈駿的名字赫然不在中華男籃名單之中，也改列曾文鼎、李啟瑋、吳永盛與盧峻翔等人，控球後衛戰力明顯較為薄弱，中華男籃總教練桑茂森說：「因為我不能補當初18人名單以外的人！」

桑茂森表示，由於陳盈駿腳踝開刀恢復情況不好，特別是他回到大陸母隊訓練之後，開刀狀況跟當初預期落差很大，「聽說盈駿的腳踝又腫了，無論如何我還是必須要帶健康的人去杭州，所以最後選擇讓盈駿離隊，改找那4名球員替補。」

如此一來，中華男籃在杭州亞運勢必面對跟瓊斯盃同樣情況，就是將把控球位置交給林庭謙，吳永盛擔任替補控衛，控衛戰力明顯下滑，桑茂森無奈表示，「因為我必須要從當初報給國訓中心的18人名單當中選擇，但如今我已沒人可選。」

「中華隊還沒集訓之前，這個18人名單當中的人都還很健康，如今有人先後傷退，我也必須體諒，所以只能帶這12人去杭州，」桑茂森說，「其實現在不只控球問題，阿提諾能否出賽也沒得到任何肯定回覆，一切可能到了杭州才可確定。」

桑茂森表示，既然確定陳盈駿無法出賽，所以中華隊就趁著這次澳洲移地訓練期間做出修正，「曾文鼎能打讓我們能夠輕鬆一點，因為他可以幫忙解決分球問題，然後戰術也會做出微調，林庭謙繼續扛下一號位，這是我們不得不這樣做的事。」

目前桑茂森確定先發陣容當中，林庭謙打一號位，二、三號位分別交給阿巴西與劉錚，「至於四號位空間多一點，因為我可以選擇曾文鼎或李德威，然後就是五號位的阿提諾。」