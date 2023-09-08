玉澤演對於即將來台與粉絲見面，表示既緊張又期待。（寬宏藝術提供）

韓國男團「2PM」成員玉澤演出道15年，首度舉辦亞洲巡迴見面會，海外首站下周六（16日）將於台北國際會議中心（TICC）登場，近日抽空接受台灣媒體越洋訪問，提到自己他3月來台出席活動時，除了吃了很美味的排骨麵外，還有買了一瓶威士忌，「現在還好好供在我家裡」，其他的部分則已分享在Vlog中，大家可以直接上YouTube觀看。

而他當時也因在信義區街頭慢跑引起騷動，玉澤演說，這次也會試著找一個有趣的地點慢跑，「雖然尚未決定路線，等我去了會再找找看」，他表示，因為不喜歡隱藏自己，所以外出也不會刻意喬裝，「不過我的速度很快，就算有人認出我也是咻一下就過了，我在韓國也經常慢跑，即使被認出，也不會被包圍，因為大家都跟不上我」，跑得相當自在，但他也說「在台灣被很多人認出來，反而很感謝，如果在我跑步時認出，就更感謝了」。

近期不僅要準備個人見面會，2PM也將於本周末在首爾連唱2天，被問及個人和團體演出上最大的差別，玉澤演說，獨自演出時，得自己承擔所有的責任和壓力，「不是說準備個人粉絲見面會很辛苦，只是大家都是專程來看我，我認為必須更努力、做得更好才行」，團體活動時，責任會相對少一點，加上有了成員們的陪伴和對彼此的信任，更能樂在其中，至於是否會覺得孤單，他說：「與其說是孤單，應該說獨自上台時會更加想念成員們，應該說不上是孤單，就是…很想念他們。」

由於2PM的舞蹈都是高強度，粉絲也有點擔心皆已超過30歲的他們體力狀況如何，是否練完一首歌就要休息10分鐘？玉澤演急忙澄清：「沒有那麼頻繁休息啦，我們大概練習2小時休息10分鐘，練習時間確實比以前短，扣掉吃飯時間大概就7、8小時，跟以前比起來，倒也沒休息太久」，認為練習也是為了能夠在上台後，把最好的成果展現給觀眾，笑喊「所以我們練習時也不會休息那麼久的啦」。

最後，玉澤演也感謝從2PM時期就有很多台灣粉絲支持著他，即將來台，讓他既緊張又期待，更直呼「最近最心動的事就是能夠過個人粉絲見面會和大家見面」，為了能和大家留下開心的回憶，他也在努力準備中，「2023 OK TAECYEON in TAIPEI ： SpecialTY」目前仍有零星票券，購票請洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。