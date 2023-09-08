台南市登革熱今天新增279例確診，累計病例數達4982例。由於今天網路流傳有2名防疫人員進入民眾家戶逐層檢查時，被誤認私闖民宅；對此，市府衛生局強調，依《傳染病防治法》的規定，家戶必須配合防疫措施，目前已執行全市4萬多個家戶的噴藥工作，期盼市民繼續配合。

新增病例中，東區63例、安南區60例、永康區47例、南區41例、北區29例、中西區16例、關廟區8例、安平區5例、仁德區4例、新化區3例，歸仁區、新市區及西港區各1例，年齡介於3歲至84歲。其中，259例由診所或醫院通報確診，20例由防治中心擴大採檢發現。防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

鑑於近期經常強降雨，對登革熱防疫工作造成非常大的考驗，但登革熱防治中心主任蘇世斌強調，噴藥只是因應疫情的緊急手段，必須在第一時間殺死帶有登革病毒的病媒蚊，才能降低社區民眾感染風險，因此落實孳清才是登革熱防疫的重中之重，籲請所有市民雨後盡快巡視家戶內外環境並清除積水，特別是容易忽略的頂樓、地下室、防火巷及天溝等，雨後務必加強巡檢，0.5公分積水即可能成為病媒蚊孳生的大溫床。

另外，今天網路流傳2名防疫人員進入民眾家戶逐層檢查時，被誤認為私闖民宅。對此，市府衛生局指出，在緊急家戶內的噴藥前一天，衛生所人員都會先逐戶進行貼單通知，隔天執行戶內噴藥前，還會先進行孳生源清除；衛生福利部疾病管制署機動防疫隊為確認噴完藥後的成效，也會派員至家戶執行成效評估，網路影片中的2名人員，即為疾管署執行成效評估的同仁，他們也都依規定穿著制服並出示證件。

衛生局呼籲，依《傳染病防治法》的規定，家戶必須配合相關防疫措施，截至目前為止，該局已執行全市4萬多個家戶的噴藥工作，所有市民都很配合，期盼市民後續仍能繼續配合防疫措施，共同保衛全體市民的健康。