嘉義市購物節7月1日開跑，不管是發票登錄抽大獎，還是市民專屬好康滿千送百發票換現金活動，民眾反應強強滾。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市正在舉辦購物節活動，7月1日活動起跑至今，登錄發票累計金額在第9周超過3億元，助攻突破3億元發票的幸運兒是嘉義市市民黃先生，僅花129元買麵包，上線登錄時正好破3億元，為此，市府特別送他一台價值2萬1990元的虎牌IH炊飯電子鍋，讓黃先生直呼真的太幸運了！

嘉義市購物節7月1日開跑，不管是發票登錄抽大獎，還是市民專屬好康滿千送百發票換現金活動，民眾反應強強滾，其中市民專屬滿千送百總補助金額2500萬元，32天兌換完畢，累計發票金額2.73億元，創造超過10倍經濟效益。

至於登錄發票抽獎活動累計登錄金額已破3億元，目前發票筆數已達37萬3990筆，嘉義市長黃敏惠表示，期望能打破去年消費6.3億紀錄，持續帶動嘉義市消費熱潮，刺激買氣、振興經濟。

目前嘉義市購物節將在明天9日、10日連續兩天，從下午4點到晚上10點在嘉義市舊監獄宿舍群舉辦「桃城不眠夜」市集，現場邀集30家攤位出攤，也有樂團接力演出跟星空電影院，還與家樂福合作提供啤酒促銷活動，以及配合5家購物節特約旅宿，提供接駁車來接送遊客，要共同促進嘉義市夜經濟，提振消費力。

市府提醒，民眾可以把握消費機會登錄發票，只須憑今年7月1日起至今年10月10日間，營業稅設籍於嘉義市店家所開立的發票，加入嘉義市購物節LINE@好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄發票資訊，累積金額滿500元就可參加抽獎。

除周周抽萬元獎金外，第13周會升級抽出家樂福家電大禮包，價值超過15萬元，以及IKEA轉角沙發床各1名，第14周抽不動產公會贊助的10輛光陽電動機車，第15周也就是最後1周，將抽出第1大獎百萬名車1輛2名，以特獎200萬元鑽石套鍊1名，如在店家使用電子支付，還可以加碼抽iphone14 Pro等多項3C禮品，市府歡迎中秋連假，全台民眾都來嘉消費，把好禮帶回家！