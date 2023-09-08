台北市中山區大直街巷內建案進行都更，不料造成附近房屋傾斜，其中有一棟屋子更是發生嚴重傾斜，使得整個一樓陷入地底。台北市長蔣萬安則第一時間趕到現場。《中時新聞網》YouTube今天(8日)起針對「大直民宅塌陷，北市府認為與基泰新建案有關，有住戶則怨先前已反映多次卻不理。請問誰的責任較大？」進行網路民調，截至8日晚上，已有2萬名網友投票，65%的網友認為基泰建設責任較大。

《中時新聞網》今(8日)起在YouTube針對「大直民宅塌陷，北市府認為與基泰新建案有關，有住戶則怨先前已反映多次卻不理。請問誰的責任較大？」截至8日晚上7點46分，已有2萬名網友投票，65%的網友認為是基泰建設；28%的網友認為是蔣萬安的北市府；7%認為無法判斷。

網友紛紛表示，「北市府應該要立即假扣押建商的財產，以保障受災戶的利益」、「建商要負責大半，但台北市政府不是完全沒責任」、「其實這雙方都有問題吧，市府平常就應該要注意這些工程， 然後建商自己也要做好這些東西啊！」、「基泰肯定責任最大~第2大是市政府」、「怎不去噴技師工會啊？」

也有網友認為，「與其仇恨發言，不如先解決問題」、「誰可幫忙組自救會？假扣押？」。