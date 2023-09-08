台北市中山區大直昨（7日）晚發生民宅傾斜、陷落的重大公安事件，北市府初步判定，疑和基泰建設公司在附近的建案工程有關。而前立法院長王金平的住宅就在出事的建案附近。據其友人及幕僚透露，因王金平夫人無法適應施工噪音，全家已暫時搬離大直住所，並未受到影響。

基泰建設的建案「基泰大直」，因施工不慎導致周邊民宅傾斜、陷落，害鄰近住戶300多人撤離，附近社區也被斷水斷電斷瓦斯，生活大受影響。而王金平的大直住所距離事發現場僅一個巷弄，走路不到５分鐘。

據《自由時報》報導，王金平友人透露，建設公司先前開始施工時，王金平夫人就因無法適應巨大噪音，全家暫時搬離大直住所，另於他處暫居，因此並未受到這次附近大樓傾斜帶來的影響。王金平的幕僚也轉達，並未受到影響，感謝外界的關心。

《中時》報導，王金平落腳大直40年，據指出，他的房子緊鄰實踐大學，坪數約60坪，離這次「基泰大直」的基地不遠，附近許多住戶都是王金平的老鄰居，常看他外出散步，連實踐學生也會在街上遇到「王院長」，熱情打招呼