日劇《隼消防團》改編自知名作家池井戶潤同名小說，在懸疑氣氛滿載中又不時帶點搞笑的戲劇節奏，開播以來好評不斷。雖然不是消防職人劇，但在消防相關場景花費了許多心思，該劇日前在拍攝最後一集的消防訓練中殺青，結束近4個月的拍攝，演員甚至在開拍之前就提前參與消防訓練，消防演習的場景更是動員近300位臨時演員參與演出，拍攝過程相當辛苦。

主演中村倫也就表達對所有演員與工作人員的感謝，特別從頭到尾都在旁支援的地方消防隊，已經宛如劇組的一份子。雖然拍攝的是顫慄推理劇，但演員們感情相當好，彼此常互相吐槽，中村倫也就笑說「（拍戲）現場比校園劇還要吵！」生瀨勝久也搞笑回：「這麼吵真是對不起！」

該劇描述適逢低潮的推理作家三馬太郎搬回鄉下老家「隼」地區，加入當地的消防團，村莊卻連續發生失火案，各種傳言甚囂塵上。隨著三馬的推理，真相漸漸浮出水面。第6集結尾三馬說出：「威脅隼的和平的人就在消防團中」，震驚所有觀眾，馬上引起社群熱烈討論，直呼這句話實在太吊人胃口，還要再等一週才能看到續集真是太過分了。

該集因此衝上X（舊Twitter）熱門話題第一名，在日本OTT平台TVer上的收藏數破百萬，最新1集的在日收視也跟著好口碑突破10％，在台灣獨家跟播的KKTV也衝上排行榜第二。

原本人口稀少的隼地區突然湧入不像是觀光客的大量年輕人，讓三馬一行人訝異不已，川口春奈飾演的謎樣女子立木彩，似乎也不再隱藏從東京搬到隼地區的真實目的，到底連續失火案背後的真相為何？三馬太郎與消防團又將面臨什麼可怕局面？《隼消防團》劇情進入精彩最終章，每周五將於KKTV更新。