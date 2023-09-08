52歲港星鄭艷麗息影多年，2020年自爆罹患厭食症，體重一度跌到40多公斤，最嚴重時還被送到ICU，而健康狀況反覆的她，近日她在社群發出負面文，直言每天都這麼痛苦，不知道自己能撐多久，讓網友看了相當擔憂。

已好幾個月沒更新社群的鄭艷麗，5月才發文透露遇到好老闆，讓她可以重返回社會工作，未料7日她曝近況，表示這幾個月來第一次身體這麼差，上班的日子很少，大多都在家裡和醫院度過，直言「好想過正常日子，星期日又是死去活來的一天」。

她接著說到，媽媽不知道給她吃什麼藥，味道好像木頭一樣難吃，她希望藥物可以幫助到她，「因為每天都這麼痛苦，都不知道自己能撐多久」，網友見狀也留言替她加油打氣，希望她能早日康復，也有人建議她可以看中醫調理看看。

鄭艷麗因在電影《借種》大膽露點一炮而紅，之後陸續接拍《慈禧秘密生活》、《二奶村之殺夫》等三級片，成為一代性感女神，有「最美艷星」稱號。不過她也因為倔強又直接的性格，星途浮沉，曾來台發展，結識富商黃任中，但在黃任中逝世後，她頓時失去經濟支柱，之後被拍到在速食店做清潔工、收銀員，後來在友人安排下，到越南經營咖啡店，不過因為厭食症，也無法繼續工作。