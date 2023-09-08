台東日暉國際渡假村是東台灣有名的度假村。(日暉國際渡假村提供)

為了迎來疫後台灣觀光的新挑戰，立法院長副院長蔡其昌，今(8)日上午9時，特別邀請業界代表菁英們齊聚，於台中舉辦「第9屆台灣觀光發展論壇」。對於台灣觀光解封再出發，身為論壇顧問群之一的台東日暉國際渡假村董事長鄭越才，除了建議政府可將郵輪產業視為下個發展的明日之星、更呼籲觀光產業應向下紮根，效法瑞士設立專門的觀光餐旅大學，才能真正讓台灣觀光體質翻轉再創新頁。

鄭越才：郵輪產業成明日之星 快速帶動台灣觀光復甦

疫後要復甦觀光開創新商機，鄭越才建議政府機關應有另類思考，可將郵輪產業視為台灣觀光未來發展的明日之星，呼籲重視各地的碼頭建設，串聯鐵路、公路，加上郵輪停靠的多線規劃，比方花蓮港進台中港出，或者高雄港進基隆港出，讓全國交通網串連起來，旅客能全國玩透透，必能讓全台觀光消費力大幅提升，創造驚人的觀光產值。

觀光發展需向下紮根 效仿瑞士設專業觀光大學育專才

除了找尋新契機，鄭越才表示台灣觀光要長遠發展，必須得從教育著手、向下紮根。就如同現今台灣擁有科技島的美名，科技業揚名國際，也讓全台科技大學林立，相較之下，台灣觀光餐旅的專業技職學校，除了2021年已經停招解散的私立台灣觀光學院，居然只剩下國立高雄餐旅大學。若台灣接下來以「觀光立國」為願景，培育觀光人才的軟實力，更是我們該努力的首要之務。

鄭越才表示我們應該效法瑞士成立專業的觀光大學，作為人才培育的搖籃，像是瑞士擁有全球公認最佳的酒店管理課程，以及培育出國際一流頂尖的飯店經理人，其中優勢就在於瑞士學飯店管理，概念不僅是局限於酒店，而是全方位的課程，囊括酒店、旅遊、會展、國際商務、餐飲、甚至奢侈品、航空方面的管理，再結合不同的專業實務學習及企業實習，讓學生畢業即有職場競爭力。現在我們不斷對外積極招攬觀光客，但卻忽略了外交是內政的延伸，而觀光產業才是穩定內政的重要基石，但放眼目前總統候選人所拋出的政見，卻未見觀光大學的重現，再不重視，未來觀光缺工及人才流失危機必將更加嚴重，慎需長遠規劃。

疫後政府大力推動觀光產業，交通部也宣布觀光局將於9月15日正式升格為觀光署，首任署長將由前觀光局長周永暉接任，準備拚明年恢復疫情前1200萬人次來台旅客。鄭越才補充：「我們期許署長上任後，能帶領台灣觀光產業再上層樓，對外拚觀光之餘，對內也能從內化做起，台灣觀光未來才有希望。」