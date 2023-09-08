為響應99購物季，樂天市場祭出五重優惠活動，每人可以領取無限量千萬優惠券，最高現折300元，指定店家再加碼賺20%回饋，9月9日當天，樂天市場聯合屈臣氏推出一日限定全店85折，滿888領券再折100，愛買線上購物則祭出滿999領券折99，精選中秋夯肉必備肉品滿988折160，如乾杯聯名「極炙豪華和牛燒肉組」，不僅可大啖日本A5和牛，還有美國Choice菲力牛排，特價1399元，海鮮控推薦「中秋超值豪華海鮮組」一箱帶走只要999元。

此外，樂天市場攜手集團旗下事業體祭出99限定優惠，樂天Kobo電子書精選暢銷單本99元，RakutenMonkeys 9月9日限時24小時推出「99樂購Day」4大專區：「199元好康小物」、「399元外出包款」、「699元百搭服飾」、「999元精選球衣」。

樂天市場香帥蛋糕芋泥推筒，原價90元，特價9元。（樂天市場提供／古明弘台北傳真）

樂天市場站上熱門美食店家祭出銅板美食9元起，包含旺旺、盛香珍、每日優果、摩斯、連珍、香帥、果貿吳媽家等人氣品牌，像是香帥芋泥推筒蛋糕、台酒烏醋乾麵、盛香珍走吧堅果、每日優果梅粉葡萄乾通通下殺10元有找。為了迎接秋季到來，樂天市場也分別推出99購物祭「美妝香氛5折起」、「戶外裝備99元起」等活動，集結換季美妝保養、登山露營裝備推出下殺折扣，另特別精選大牌商品推薦，如Dyson涼暖氣流倍增器原價1萬6900元，特價9449元，下殺5.6折，運動用品MIZUNO美津濃也推出精選慢跑鞋999元等優惠。

樂天市場Dyson涼暖氣流倍增器下殺5.6折，原價1萬6900元，特價9449元。（樂天市場提供／古明弘台北傳真）

日本樂天官方嚴選更祭出限時72小時超值免運，9月9日至9月11日從日本直送滿999即可享免國際運費優惠。