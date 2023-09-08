印度政府官員透露，印度正在研究中國如果對台動武，印度可採取何種反應。評估的選項包括充當後勤補給樞紐、乃至軍事介入的可能性。

據《德國之聲》報導，印度政府資深官員對外媒表示，在美國的「暗示與詢問」下，新德里正在研究中國如果對台灣發動侵略，印度應做出何種反應。

2名印度官員對《彭博》透露，大約6周前，印度國防部參謀長喬漢（Anil Chauhan）委託開展一項研究，探討將牽連美國及其盟國的台海戰爭造成的全面影響，以及印度可採取的應對行動。他們說，之前美國多次在不同場合提出這一問題，印度因而開展有關研究。這項研究將評估各種可能的戰爭情景，並在衝突爆發時為印度領導人提供選擇方案。

報導指出，印度軍方研究的選項之一是充當後勤樞紐，為盟軍機艦提供維修和保養，以及提供食品、燃料和醫療設備。2位元官員補充說，更極端的情況是評估印度直接介入的可能性，即在北部中印邊境開闢新戰場，從而讓中國面對兩線作戰。

自2020年中印邊界衝突升級以來，雙方向邊界地區部署了更多士兵和武器裝備，多年來兩國在外交和軍事層面就解決邊界爭端進行的談判未取得實質進展。

印度官員表示，雖然尚未確定提交這項研究的最後期限，但印度軍方已接到命令儘快完成。評估的結果將為總理莫迪和其他政治領導人提供決策參考。

報導指出，印度陸海空三軍前參謀長8月初出席了在臺北舉行的「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」。印軍新近退役的三個軍種的最高指揮官到台灣參加地區安全論壇，尚屬首次。

前印度海軍參謀長卡拉姆比爾．辛格(Karambir Singh）在論壇發言中說，如果台灣海峽爆發衝突，其影響肯定不會僅限於海峽，而是會在全球範圍內造成嚴重的地緣政治和經濟後果，「其嚴重程度遠遠超過烏克蘭衝突」。

辛格補充說，對印度來說，任何衝突都會產生嚴重的「與地緣政治和經濟安全有關的直接和次要的影響」。

印度媒體稱，雖然印度向來對中國與台灣議題採取謹慎態度，但新德里現正考慮深入研判衝突的可能性。而3名退休將領受邀訪台，顯示台灣正尋求與印度建立「二軌對話」，即半官方、半民間的交流，但參與者皆以私人身份出席。