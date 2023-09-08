We're investing in our current and future soldiers with the latest equipment, including the new L403A1 rifle.



More lethal and accurate, it will help soldiers be battlefield safe and effective.



👀 Ranger Regiment used it during a recent exercise experimenting with new equipment. pic.twitter.com/iZ16kutGCS — British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) September 7, 2023

英國軍方計劃讓一些特種部隊使用阿瑪萊特步槍（Armalite）來提升戰力，根據本週四（7）宣布的協議。英國已經下了第1筆訂單，價值1620支KS-1（Knight Stoner 1）突擊步槍，英軍正式編號為L403A1，總共價值1500萬英鎊（約新台幣6億元），未來10年內預計將採購1萬把左右，總費用為9000萬英鎊（約新台幣36億元）整套系統包含瞄具、防火帽、消音器以及步槍本體，這些英軍單位未來將逐步汰換「坎坷」的SA80/L85系列步槍，

L403A1是SR-16阿瑪萊特突擊步槍的最新衍生型。（英國國防部 MOD Crown Copyright News / Editorial Licence）

綜合《防務新聞》（Defense News）以及軍事媒體Forces.net 8日報導，這些新槍將率先裝備給英國陸軍特種作戰旅（ASOB）使用，該旅由4個游騎兵（Ranger）團所組成，但皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）未來也將獲得這種武器。

The new rifle, designated the L403A1, was tested in February 2023 by members of the Commando Force Surveillance & Reconnaissance Squadron (SRS) during their annual deployment to Norway.https://t.co/KptEQMQPzf pic.twitter.com/4z8VSzNFkN — UK Commando Force Operations (@Commando_Ops) September 7, 2023

在英國服役編號為L403A1，將被稱為「替代單兵武器系統」（Alternative Individual Weapon System, AIWS）這些武器將由美國騎士軍械公司（Knights Armaments）製造，並由位於英國西北部的麥斯菲（Macclesfield）的武器批發商艾德加兄弟（Edgar Brothers）組裝，這間公司還將負責采購和組裝構成武器的子系統，例如瞄具、防火帽以及消音器等。

L403A1配備有騎士軍械公司本家的防火帽及消音器套組556 QDC/MCQ-PRT。（英國國防部 MOD Crown Copyright News / Editorial Licence）

英國陸軍遊騎兵團，預定於今年底開始接收新步槍。L403A1是SR-16阿瑪萊特突擊步槍的最新衍生型，配備有騎士軍械公司本家的防火帽及消音器套組556 QDC/MCQ-PRT，可以降低後座力及火光訊號，可效降低12分貝的槍聲。若不使用556 MCQ消音器時，也可以拆除。556 QDC防火帽也可以適配其他型號或是其他品牌的消音器。

Vortex Optics開發的光學瞄準系統，英軍編號為L900A1。（英國國防部 MOD Crown Copyright News / Editorial Licence）

另外還搭配了美國威斯康辛州的Vortex Optics開發的光學瞄準系統，英軍編號為L900A1，從外觀上來判斷應為Razor® HD Gen III 1至10倍率的第一焦平面（FFP）瞄準鏡，結合1顆快瞄用的內紅點ACRO® P-2 Red Dot Sight。倍率鏡可以使射手接戰遠距離目標，反之內紅點就是近距離快速接戰用的。

其它細節還包含Magpul公司出品的MBUS EBS PRO摺疊準心，PMAG彈夾等等。L403A1整套系統將用來取代英國遊騎兵團和皇家海軍陸戰隊的加拿大L119以及目前英軍制式的SA80/L85系列步槍。