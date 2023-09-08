香港男星張致恆曾是男團「BOYZ」成員，自出道就花邊新聞不斷，與女星、粉絲搞曖昧，更有腳踏5條船的荒唐情史，讓他被外界封為「世紀賤男」。張致恆因屢傳緋聞讓老婆區燕雯忍無可忍，一度爆婚變；不過，區燕雯懷上第3胎兩人才沒離婚，最近張致恆無預警曬餵奶照，透露自己升格當4寶爸了。

張致恆與粉絲區燕雯結婚4年，因他風流個性導致兩人頻頻傳出婚變，區燕雯更曾單方面宣布受不了他「正式離婚了」，卻在她懷上第3胎、張致恆極力挽回，才保住婚姻；沒想到張致恆8日深夜在社群曬出一張餵奶照，寫下「恭迎四王子回宮」，才被發現他和區燕雯已經育有4個孩子。

許多網友看到張致恆與老婆「做人」速度飛快，忍不住留言建議，「恭喜啦，但希望你好好工作，要養4個小孩耶」、「天啊，已經4個了，考慮結紮吧」、「那你要更努力工作欸，不要苦了老婆和小孩」、「4個夠了啦，不要再生了，養小孩很花錢的」。

其實張致恆常被嘲笑私生活比演藝生涯精彩，和多名女藝人、粉絲關係不單純外，他也大方承認過罹患性成癮，雖然2019年宣布和粉絲區燕雯結婚，但婚後仍被控劈腿5女，震碎不少人三觀；另外張致恆還被爆料，欠好友錢不還，遭到討債，生活並不富裕。