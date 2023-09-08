網抓包Google Map上基泰大直的地址資訊，在凌晨突然消失，變成一排經緯度。(圖／翻攝自臉書)

熱心網友重新補上基泰大直資訊，並附上塌陷照片狂酸。(圖／Google Map)

大直街94巷基泰大直建案施工不慎，導致整排房子與道路塌陷，基泰建設也在隔天公開道歉，但有網友抓包，基泰在道歉之前，疑似在凌晨悄悄移除Google Map上的資訊，其他熱心網友則重新補上地標並留言嘲諷。

大直街民宅下陷後，不少網友立刻搜尋基泰建設，但有眼尖網友發現，原先Google Map上的基泰大直資訊消失無蹤，僅留下一排經緯度，氣得截圖大罵「貴公司真的是俗X，出事了趕快把地標刪掉，不敢讓人家評論，公關部要加薪了喔」。

實際查詢，出事當天Google Map依舊能搜索到基泰大直地址與資訊，但營業狀態顯示「暫時停業」，到隔天凌晨就突然消失無蹤，如今地圖上的基泰大直則是熱心網友補上的，還附上塌陷照片嘲諷。

不少人也到基泰大直臉書當初的建案發文底下開酸：「有傾斜的可以了解嗎？」、「您好，想了解地下室」、「佛心建商來著，順手幫鄰居一起都更」、「想了解隔壁倒了怎麼賠償？」、「請問二樓買完多久會成一樓」、「如果車位不夠會自動下陷一層，要多少有多少」。