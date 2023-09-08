基泰建設在台北市大直的一處建案，施工時造成鄰近民宅嚴重傾斜，導致民宅在昨（7）日晚間下陷，下陷瞬間驚悚的影片引起各界瘋傳、討論，網友們因此開始挖基泰建設的黑歷史，發現台北市吳興街284巷中也有數棟公寓曾受害，受災戶數多達68戶。有住戶向《中時新聞網》獨家還原當時狀況，除指出基泰建設時常在夜間施工外，更說當時建案在施作時，附近房子全都在搖，幾乎以為天天都有地震。

位於吳興街284巷的基泰世貿，2014年還在施作時就如同本次大直的建案一樣，造成周邊民宅出現房屋傾斜、鋼筋外露、門窗歪斜關不起來及牆壁龜裂等狀況，附近68戶家庭受到影響，住戶們求助無門，最後找到民進黨台北市議員許淑華協助調解，建商才與受災戶們達成和解。

在吳興街居住超過30年的住戶回憶，當時基泰建設常常在夜間施工，且在進行地底相關工程時，附近鄰居都能感受到明顯的搖晃，剛開始還以為有地震，最後才發現跟基泰建設的施工有關。

該住戶指出，當時在許淑華的協助下召開記者會抗議，有建商方人員稱附近建物本就有傾斜，施工只是造成傾斜幅度多了一點，仍與危樓程度相差許多，但他以自身居住的公寓解釋，原本傾斜的方向與基泰建設施工後的傾斜方向其實不同邊；該住戶形容，本來往左歪10度，施工後變成往右歪15度，一來一往其實是差了25度，並不是單純的10變15。

該住戶更透露，雙方起爭議後，建商方曾拿出附近民宅於動工前的鑑定報告，但所有鄰居卻不曾收到任何鑑定通知，也沒人進入過房內觀察屋況，加上與建商的和解過程並不順利，才會沒人願意信任該份鑑定報告。