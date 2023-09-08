《李小龍：複製新宇宙》帶領觀眾追蹤、重返略顯荒誕滑稽的「李小龍剝削電影」歷史。（高雄電影節提供）

高雄電影節今（8）日公布12部瘋狂多樣的「腦洞大開」片單，其中包括《AV帝王》編導內田英治，傑尼斯男男團「Snow Man」佐久間大介攜手土屋太鳳主演《完美配對謀殺案》（Matched），故事走向千迴百轉、出人意表，獵奇程度狠甩「直男行為研究社」，該片將在雄影世界首映，內田英治更會親自來台與影迷互動。

《完美配對謀殺案》描述交友軟體連續殺人事件，維持著犀利的社會觀察，內田英治引領觀眾在變態陰謀的地獄裡越走越深，佐久間大介片中飾演散發詭異氛圍、執拗地糾纏土屋太鳳的跟踪狂，在土屋太鳳被捲入連續殺人案的過程中，他被列為警戒人物，神秘的身份讓人摸不著頭緒，犯人究竟是他或是另有其人，讓大家相當好奇；同樣來自日本的作品《明天星期一》，由新銳導演竹林亮執導，結合己身於廣告界打滾數年的豐富經驗，打造一部絕無冷場讓上班族看得暢快淋漓的職場電影，不只要社畜捧腹大笑，更要撫慰爆肝人生的千百種辛酸。

還有入選今年翠貝卡影展等國際大展的《李小龍：複製新宇宙》，由美國導演大衛葛雷戈里走訪全球，帶領觀眾追蹤、重返略顯荒誕滑稽的「李小龍剝削電影」歷史；澳洲藝術家德爾凱瑟琳巴頓跨足影壇的首部劇情長片《小龍女異世界》，以破碎的少女之眼，洞見性暴力掀起的社會漣漪；由名導史蒂芬索德柏監製、美國新銳導演艾迪艾爾卡札執導《注你永保青春》，承襲索德柏獨立前衛的創作態度，駭人映像風格直追「身體恐怖」始祖大衛柯能堡，全片超乎想像，在日舞影展和富川奇幻影展引爆討論。

7部奈及利亞短片輯《遺棄之墓》、《絕地追擊》、《原力再覺醒》、《Z戰爭》、《別點開！》、《行動代碼：提摩西》及《戰爭之子》，題材涵蓋科幻、動作、驚悚等多重類型，由來自卡杜納州、成軍約10年的製作團隊The Critics製作，以使用手機拍攝科幻電影而聞名，作品因路透社報導而引起全球關注。

高雄電影節於10月7日（六）至22日（日），在高雄市立圖書館總館、高雄市電影館、內惟藝術中心、VR體感劇院及高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場。高雄電影節套票首賣會與選片指南於9月16日（六）舉辦，影展門票於9月17日（日）中午12點在OPENTIX售票系統全面啟售。更多影展資訊請鎖定高雄電影節官方網站、IG與臉書粉絲專頁。