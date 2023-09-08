桃園市長張善政今到蘆竹區出席宏願大千世界「2023無國界祈安超薦報恩大法會」。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政今到蘆竹區出席宏願大千世界「2023無國界祈安超薦報恩大法會」，張善政表示，盼藉由地藏王菩薩的法力，以法會安撫個人、家庭及桃園社會所發生的不幸之事，讓往生者在另一個世界能夠平安，也希望透過法會匯集善念，讓桃園與台灣社會更安和樂利。

張善政說，身體健康、家庭和樂、社會和諧是每個人的願望，除了平常善盡本份、心存善念之外，也感謝本藏法師從今天起至10日，連續3天辦理無國界祈安超薦報恩法會，希望大家可以表達對於長輩、父母的感激之情，使社會更為祥和，同時也期盼兩岸和平、國際局勢穩定，讓台灣在國際舞台上發揮更好的角色。

宏願大千世界住持本藏師父表示，舉辦無國界祈安超薦報恩大法會的意義在於不分彼此及距離、利人利己，祈願大家都好。而同時目前正值孝道月，報恩大法會也有行孝的意義，呼籲民眾好好照顧家裡2位活菩薩，將佛法推行至家庭，希望在佛菩薩的加持下，願家人平安、社會繁榮，經濟一切順利。