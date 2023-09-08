藝人郭桂彬的兒子郭承霖前年（110年）4月到酒店消費，把才第1天上班的酒店妹灌醉並帶出場，趁酒店妹爛醉帶到旅館性侵。事後又怕酒店經紀狂扣酒店妹找不到人，會沒辦法交代，郭男擔心性侵酒店妹一事會東窗事發，竟偷拿酒店妹的手機，而且連旅館費用都沒付就離開。

據了解，當天郭男與好友前往北市某酒店消費，並點第1天上班的酒店妹坐檯，消費結束後，郭男「框」女方剩下的上班時間，就帶酒店妹去吃消夜。

當時酒店妹上郭男車時早已喝醉、神志不清，郭男忍為有機可趁，立即駕車直奔附近旅館，隨後將酒店妹拖進飯店房間，郭男色慾薰心指侵得逞後，因為酒店妹醉得很誇張，在床上一直狂吐，郭男見狀只好罷手。

酒店經紀人因為持續撥打手機找酒店妹，郭男聽到電話鈴聲不斷響起，竟然直接拿走手機，而且還沒付旅館房間費用。

酒店妹清醒後，發現自己遭到性侵，事後報警提告。郭男到案後否認性侵及竊盜，辯稱當天是去旅館性交易，後來酒店妹在床上狂吐，就沒有繼續發生性行為，因為沒完成交才沒付錢，也沒偷走手機。檢方去年4月依乘機性交及竊盜罪嫌起訴。

法院審理，勘驗監視器畫面顯示，酒店妹意識模糊、走路搖晃離開酒店；酒店經紀作證，郭男框出場時並未包含性交易。而酒店妹驗傷單指出，在其外陰與肛門之間有撕裂傷，而陰道則有2處新擦傷。調閱酒店妹的手機電信公司基地台紀錄，與郭男移動軌跡相同。

郭男則否認性侵，他向法官表示，去旅館是雙方談好要性交易，我先將潤滑液塗抹在生殖器上，隨後嘗試想要插入，結果沒有成功，而且酒店妹翻身時突然嘔吐，吐在她自己身上及床上，所以我後來就沒興致了。

法官審酌，郭男至酒店消費結識酒店妹，明知框出場不包含性交易，見酒店妹酒醉意識不清，為滿足一己性欲，竟帶至旅館乘機性交行為，因酒店妹嘔吐而未遂，不尊重身體自主權利。

且酒店經紀打電話尋找酒店妹時，郭男為免事跡敗露，竊取其手機，不尊重財產權，犯後否認犯行，難認有悔意。

法官日前依犯乘機性交未遂罪，處有期徒刑2年4月。犯竊盜罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑2年8月。可上訴。