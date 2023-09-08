神鬼傳奇!"3000萬土地"強貸1.3億!綠官補助"爛雞蛋"賴清德都不敢提?【廟口開講】

2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。而中天《廟口開講》團隊8日來到嘉義竹崎真武廟，前台南市議員謝龍介在現場就表示，「我是台南人，為什麼要挺侯友宜？相挺是有原因的，看他最近提出多少政見，老人健保免費，很多65歲以上的長者健保費，是掛在年輕人身上，現在如果補助了，等於減輕年輕人的負擔，減輕年輕人的負擔，這就是好人才」，引發討論。

謝龍介8日在中天節目《廟口開講》中表示，「今年我們嘉義的子弟盼望、等待，終於輪到嘉義了，不要讓人看沒有，我在新港奉天宮和侯友宜的哥哥侯明鋒議長，下去敬酒，一百多桌，沒有一桌是不挺的，這我們嘉義朴子長大的，在我們鄉下、南台灣長大的孩子，認真打拚，去讀警官學校，一步一腳印，可以說是盡忠盡職、為人民辛勞，為台灣的治安打拚，為台灣人出生入死」。

謝龍介更直言，「我是台南人，為什麼要挺他？相挺是有原因的，過去我跟他沒有很熟，但是我們看這個人過去一路走來，敢相挺、敢打拚，他是一個警察，不管風雨多大都會出來顧人民的安全，24小時的勤務，哪裡有事情，衝了就去了，所以侯友宜是一個奉公守法的警察出生，為了治安拼命，身先士卒，這是真的為人民」。

謝龍介更指出，「在侯友宜新北市連任後，這次大家期望一個『好好做代誌』，選一個總統是要「好好做代誌」，還是好好講話？看他最近提出多少政見，老人健保免費，有沒有漂亮？」有人說這補助年輕人怎麼辦？謝龍介強調，「很多65歲以上的長者健保費，是掛在年輕人身上，所以年輕人在領薪水的時候，健保人家就扣掉了，現在如果補助了，等於減輕年輕人的負擔，減輕年輕人的負擔，這就是好人才」。

最後謝龍介更指出，「所以這次2024年，剛好有我們嘉義的子弟侯友宜，要出來為台灣打拚、奉獻，我在這邊代表他和各位鄉親拜託，疼惜自己的子弟侯友宜，不要只有投給他，還要替他拉票、催票、固票，這次是最有機會政黨輪替的機會」。