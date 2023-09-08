北市中山區大直街94巷民宅昨晚因基泰建設施工，造成建築物下陷，台北市議員陳怡君今(8日)指控，北市府都發局7月曾發「會勘標的無危害公共安全之虞」的公文，讓建商繼續施工釀成大禍。台北市議員游淑慧表示，北市規定開挖地下12公尺進行結構審查，但基泰建設僅申請11.95公尺，只差五公分就規避審查；且北市回函「不予列管」，是因為現行判定鄰損的規定，是由建商的起造人、監造人提交初步鑑定書給市府判斷，建商說沒問題，市府難道就能認定沒問題嗎？對此，台北市建管處回應，該建案原先設計規畫地下開挖深度為11.95公尺，並無超過12公尺，依法不用進行審查。

游淑慧今在政論節目《國民大會》表示，她去查過鄰損處理辦法後，已經向北市府建議要做修正，因為現在認定損鄰的辦法太相信建商；她指出目前程序是，當有住戶認為工地造成鄰損，就可向市政府申訴，但市政府是要起造人跟監造人去查看後，寫一份初步鑑定書給市府。

游淑慧直言，雖然監造人有義務要監看工地，但拿的費用還是起造人給的，就是一家人假裝互相監督，監造人和起造人給的初步鑑定書寫沒有問題，市府難道就認定沒問題嗎？因為住戶其實很難分辨鑑定書是否有問題，有專業知識的落差，市府怎麼能以建商的起造人、監造人說了就算？

游淑慧指出，有議員公布北市都發局今年7月6日函覆陳情住戶的公文，內容判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，就是因為這個原因，只做到第一個階段。

游淑慧也提到，大地工程技師公會理事長施志鴻說，北市規定地下層開挖12公尺，需要經過結構審查，但基泰建設只申請11.95公尺，「只差5公分就避過審查結構」。她也吐槽，官員的腦袋是裝水泥嗎？明明知道只差５公分就在規避審查，這種建商就不能讓它規避，11.95公尺跟12公尺，在深度、安全上到底有甚麼不一樣，只差在要不要審查而已。

游淑慧也補充，她曾經處理一個陽明山山坡地的開發案，因15度坡度就不能開發，建商就說是14.9度，最後還真的讓它開發，到底怎麼判斷出0.1的斜度？

游淑慧認為，公務機關在處理這些明顯在規避審查的案件時，不能因為建商說只開挖11.95公尺就放任，明明知道這就是在規避審查，就不應該讓建商規避掉。

台北市建管處回應，依「台北市建造執照申請有關特殊結構委託審查原則」地下層開挖總深度在12公尺以上或地下層開挖超過3層建物，才必須進行審查，該建案原先設計規畫地下開挖深度為11.95公尺，並無超過12公尺，依法不用進行審查。