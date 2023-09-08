桃園市近年重大建設多，吸引不少年輕家庭移入，許多區域就學需求大增，不過卻遭審計處點名，校園空餘教室過多，沒有積極活化使用空間。對此教育局回應，空餘教室不適合存放文件及檔案，多數會規畫為圖書室、樂齡中心、公共托育家園使用。

審計處表示，桃園市去年國小共有187校，國中則有55校，盤點國中小空餘教室狀況發現，國小有71校占37.97％有空餘教室未活用，國中更有高達39校占70.91％尚有空餘教室，呼籲市府應參考其他縣市作法，積極推動校園空餘教室多元使用。

審計處進一步指出，德龍國小、光華國小、育仁國小、田心國小、竹圍國中、大園國中等6校，尚有17間空餘教室待活化利用，而這些學校所在的行政區有龍潭區、復興區、觀音區、大溪區及大園區，截至去年9月止，仍缺乏部分類型的長照服務機構B級單位進駐服務。

教育局設施科科長鍾佳惠說，空餘教室的活化使用，多優先回復設置專科教室及教師研究室等教學及行政所需空間，其餘則設置圖書室、樂齡中心、樂活運動中心、公共托育家園及提供公務機關公務使用如存放檔案等，如西門國小、文山國小與社會局合作規畫公共托育點等。

鍾佳惠表示，為鼓勵學校積極活化空餘教室，只要學校積極活化空餘教室或績效顯著者，可從優敘獎，而且學校若有修繕工程或更新工程，市府將挹注相關設備及修繕經費。

針對國中部分有空餘教室的學校高達7成，鍾佳惠回應，推測因國中學區範圍較大，以往班級數較多、受少子化影響也較大，另也有可能是遇到虎年，虎年學生數少，班級數也隨之減少，若以過往量體對照現在班級數後，呈現的餘裕教室也會較多。