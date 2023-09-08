國內外不時出現飛機乘客發生口角甚至大打出手的場面。英國《太陽報》由空服員執筆的專欄日前指出，這些不快場面常見「主角」之一就是經濟艙座椅，乘客為此爭到面紅耳赤，讓空服員感覺「蠢到家」。

專欄執筆空服員說明，機上爭執往往因芝麻小事而起，令其他乘客備感困擾，往往得靠空服員出面調解。專欄列舉與機艙座椅有關的3種最常見爭執類型，並明白指出有錯的是哪一方。

機艙乘客常因椅背起爭執，不乏阻止前排乘客傾斜椅背的案例。

類型一、猛拉椅背：這件小事很多人都在不知不覺之中犯過。乘客從座位起身時常下意識猛拉前方乘客的椅背，卻沒考慮到前方乘客會因為這個動作受到多少困擾，例如從睡夢中驚醒、打翻飲料、耳塞掉落找不到等等。

有錯的當然是猛抓前方椅背的後排乘客，干擾已造成，趕緊致歉為上，而且態度要好，畢竟不是人人都能在不抓住前方椅背的情況下順利從狹小座位起身。最好趁早養成握住扶手起身的習慣，若必須抓握前方椅背，動作盡量輕柔，能避免很多不必要的不快。

經濟艙座椅空間狹小，常令乘客發生口角爭執。

類型二、放倒椅背：這也是一大激烈爭執主題。前排乘客絕對有權放倒椅背，這個動作通常令後方乘客伸腿空間必定大為縮減。不過，這不代表雙方必須為此吵架。空服員見識過前排乘客忽然大幅傾斜椅背，後排乘客措手不及因而遇上筆記型電腦毀損、飲料翻倒甚至受到輕傷的慘況。

專欄建議，把椅背放倒之前，起碼可以先回頭向後方乘客打個招呼，動作盡可能輕手輕腳，讓後方乘客有個心理準備，降低對方不悅的程度。對於後方乘客而言，此時最佳選擇是加入放倒椅背的行列。

類型三、搶用扶手：很多人並不知道，相鄰的3個座位，坐在中央的乘客有權優先使用左右兩側扶手。這是相對最不舒適的位置，尤其長程航班，因而在扶手使用這方面獲得較多優待。但這不代表坐在中間的乘客活動範圍可以越過左右扶手、把手腿伸展到座位以外的範圍。消費者如果很想避開這種座位，就該提前訂位。